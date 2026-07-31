O clube francês Lille anunciou a renovação do contrato de seu jogador argelino Nabil Bentaleb, até o verão de 2028.

O site do Lille informou que Bentaleb, de 31 anos, que recentemente disputou a Copa do Mundo de 2026, assinou um novo contrato com a equipe francesa.

Nabil Bentaleb é uma das peças fundamentais do meio-campo do Lille, graças à sua grande qualidade técnica, à sua capacidade de passe longo e às suas características de liderança, sabendo-se que disputou 81 partidas com a camisa da equipe.

O jogador argelino declarou ao site de seu clube: "Estou muito feliz por continuar minha trajetória no Lille. Era extremamente importante para mim seguir aqui; meus objetivos e os do clube são os mesmos, e temos o desejo comum de conquistar coisas bonitas".

E prosseguiu: "Permanecer no Lille faz sentido para mim, pois este clube me deu a oportunidade de continuar jogando futebol, e tenho muito orgulho disso".

Ele destacou: "Aguardo com entusiasmo o retorno ao grupo e o trabalho com a nova comissão técnica. Estou muito animado para voltar aos campos".

O Lille se prepara para disputar a Liga dos Campeões da Europa, depois de ter encerrado o Campeonato Francês na terceira colocação.

Nabil Bentaleb é companheiro de equipe do marroquino Ayoub Bouaddi, que, segundo relatos, está ligado a uma transferência para o Manchester City, após seu excelente desempenho no Mundial de 2026.