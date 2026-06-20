Bouadi: Demonstramos nossa força e coesão contra a Escócia

O brilhante meio-campista marroquino, Ayub Bouadi, expressou sua satisfação com a vitória da seleção de seu país sobre a Escócia (1 a 0), na noite de ontem, sexta-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que o foco dos “Leões do Atlas” agora se voltará para o próximo confronto contra o Haiti.

Bouadi disse, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “Al-Batalha”: “Estamos muito felizes com a vitória nesta partida. Foi um confronto difícil, mas demonstramos grande coesão e conseguimos nos manter firmes, especialmente nos minutos finais, quando a seleção escocesa partiu para o ataque”.

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O astro marroquino acrescentou: “Provamos que somos uma equipe forte e coesa. Agora, ainda temos mais uma partida pela frente, e nosso foco está totalmente voltado para ela”.

A seleção marroquina se prepara para disputar sua última partida da fase de grupos contra o Haiti, na próxima quarta-feira, às 23h, horário de Greenwich.

O Marrocos havia empatado com o Brasil (1 a 1) na primeira rodada, antes de derrotar a Escócia (1 a 0), repetindo a vitória sobre a mesma seleção na Copa do Mundo de 1998, quando os “Leões do Atlante” venceram por 3 a 0.