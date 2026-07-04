Bouadi bate recorde africano contra o Canadá

Ayub Bouadi escreveu uma nova página na história do futebol africano ao integrar a escalação titular do Marrocos contra o Canadá, neste sábado à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, onde a seleção marroquina busca dar continuidade à sua trajetória no torneio e chegar às quartas de final, após ter eliminado a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, enquanto o Canadá superou a África do Sul.

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E Bouadi, de 18 anos, tornou-se o primeiro jogador africano na história da Copa do Mundo a disputar quatro partidas como titular antes de completar 19 anos, em uma nova conquista histórica que se soma à sua trajetória com os “Leões do Atlante”.

O jovem meio-campista se destacou como uma das maiores revelações da seleção marroquina no torneio, mantendo sua vaga na escalação titular até o momento.

O vencedor desta partida enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai na próxima fase.



