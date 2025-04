Botafogo-PB x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio Almeidão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 20h (de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

O Flamengo chega embalado para a estreia na Copa do Brasil após aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians na última rodada do Brasileirão. Em busca do sexto título da competição, o Rubro-Negro já venceu o torneio em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. Para o duelo fora de casa, o técnico Filipe Luís pode optar por poupar alguns titulares, visando a maratona de jogos na temporada.

Do outro lado, o Botafogo-PB garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar a Portuguesa-SP nos pênaltis por 4 a 3 na primeira fase e golear o Concórdia por 4 a 0 na segunda. O confronto de ida será realizado nesta semana, enquanto o jogo de volta está marcado para o próximo dia 21, no Maracanã.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado.

Flamengo:

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Gerson, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta podem ser poupados.

Quando é?