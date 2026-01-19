+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Carioca
team-logoBotafogo
team-logoVolta Redonda
Mounique Vilela

Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo

O jogo entre Botafogo e Volta Redonda será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 22º título do Carioca, o Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos. Após estrear com vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0, o Alvinegro foi derrotado na sequência pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1.

Por outro lado, o Volta Redonda é o líder do Grupo A com seis pontos e 100% de aproveitamento. Até aqui, o Voltaço venceu o Boavista por 1 a 0 e o Flamengo por 3 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

Botafogo: Neto; Newton, Alexander Barboza, Marçal; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Álvaro Montoro, Joaquín Correa e Arthur Cabral.

Carioca
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Volta Redonda crest
Volta Redonda
VOR

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Alan e Lucas Adell; Dener, Bruno Barra e PK; Ygor Catatau, MV e Marquinhos (Wagninho).

Desfalques

Botafogo

Bastos e Kaio Pantaleão estão fora.

Volta Redonda

Du Fernandes, Fabricio e Juninho estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

VOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

BOT

Outros

VOR

3

Vitórias

1

Empate

1

13

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

