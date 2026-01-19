Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo
O jogo entre Botafogo e Volta Redonda será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Em busca do 22º título do Carioca, o Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos. Após estrear com vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0, o Alvinegro foi derrotado na sequência pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1.
Por outro lado, o Volta Redonda é o líder do Grupo A com seis pontos e 100% de aproveitamento. Até aqui, o Voltaço venceu o Boavista por 1 a 0 e o Flamengo por 3 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.
Botafogo: Neto; Newton, Alexander Barboza, Marçal; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Álvaro Montoro, Joaquín Correa e Arthur Cabral.
Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Alan e Lucas Adell; Dener, Bruno Barra e PK; Ygor Catatau, MV e Marquinhos (Wagninho).
Desfalques
Botafogo
Bastos e Kaio Pantaleão estão fora.
Volta Redonda
Du Fernandes, Fabricio e Juninho estão no departamento médico.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
