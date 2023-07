Botafogo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico carioca será disputado neste domingo (2), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Distrito Federal e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Na TV Globo, o clássico será narrado por Luis Roberto com os comentários de Júnior e Roger Flores. Já no SporTV, Natalia Lara estará ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Paulo César Vasconcellos.

Classificado para os playoffs da Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão após uma semana conturbada. Depois de muita indefinição, o técnico Luís Castro anunciou a sua ida para o Al-Nassr. Lúcio Flávio, técnico do time B, comandará a equipe neste domingo.

No momento, o Botafogo é líder isolado no Brasileirão, com 30 pontos. Até aqui, foram 10 vitórias e apenas duas derrotas nos primeiros 12 jogos disputados no torneio nacional.

Do outro lado, o Vasco, depois de seis derrotas consecutivas, voltou a vencer na última rodada quando bateu o Cuiabá por 1 a 0, e agora busca conquistar mais três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. Para o confronto, o técnico William Batista trata como dúvida a presença de Jair, que sentiu dores no joelho.

Em 315 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 133 vitórias, contra 87 do Botafogo, além de 95 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2023, o Cruzmaltino venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá (Luís Henrique).

Vasco: Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Piton; Matheus Carvalho (Jair), Marlo Gomes, Alex Teixeira, Figueiredo, Rayan e Pedro Raul (Orellano). Técnico: William Batista (interino).

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Gabriel Pec está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?