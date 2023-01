Botafogo tenta a contratação de Facundo Pellistri, do Manchester United

Representante do atleta está neste momento em Manchester tentando fechar negócio

O Botafogo formalizou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada pelo uruguaio Facundo Pellestri, do Manchester United. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo soube a GOAL, um dos representantes de Pellestri, Eduardo Lasalvia, está neste momento em Manchester negociando com os dirigentes do Red Delvis. A ideia do clube Alvinegro é dividir o salário do atleta com os ingleses.

Pellestri foi titular do Uruguai na Copa do Mundo do Qatar e é visto como muito promissor, mas ainda é vem sendo utilizado no Manchester United.

A negociação é tratada como difícil e há pelo menos mais um clube do mercado europeu interessado no jogador. O Botafogo, no entanto, se mantém firme e acredita ser uma boa oportunidade de mercado.