Botafogo-SP x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (14), na Arena Nicnet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e um empate, o Botafogo-SP volta a campo em busca de se afastar da zona de rebaixamento. Ocupando a 16ª posição, com 17 pontos, o time de Ribeirão Preto está apenas um ponto à frente do Athletic Club, primeira equipe dentro do Z-4.

Por outro lado, o Volta Redonda aparece na 19ª colocação, com 14 pontos. Em 15 jogos disputados na Série B, o Voltaço acumula três vitórias, cinco empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 31%.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Ericson, Carlos Eduardo e Jeferson; Leandro Maciel, Sabit Abdulai e Gabriel Bispo; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus.

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Gabriel Bahia; Wellington Silva, Raí, André Luiz, Pierre e Sanchez; Ítalo e Lucas Tocantins.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Quando é?

Data: segunda-feira, 14 de julho de 2025

segunda-feira, 14 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Nicnet - Ribeirão Preto, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo-SP soma sete vitórias, contra duas do Volta Redonda, além de duas derrotas. No último encontro válido pela Série C de 2022, o Botafogo-SP venceu por 2 a 1.

Classificação

