Botafogo-SP x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Botafogo-SP e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 14h45 (de Brasília), no Estádio José Turquim, em Brodowski, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1992, o Vasco garantiu vaga na segunda fase da competição após terminar na vice-liderança do Grupo 12, com seis pontos. Em três partidas disputadas, o Gigante da Colina venceu o Velo Clube por 2 a 0 e o I9 por 3 a 1, mas acabou sendo derrotado pelo Guanabara City, também por 3 a 1.

Do outro lado, o Botafogo-SP avançou como líder do Grupo 11 e chega embalado, mantendo 100% de aproveitamento na competição. A equipe venceu o Santa Cruz e o CA Bandeirante por 3 a 1, além de superar a Tuna Luso por 1 a 0.

Vasco: Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Bruno André, Alison, Lukas Zuccarello, Juninho, Ramon Rique, Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Bruno Lopes.

Botafogo-SP: Adriano, Felipe Ubeda, Pedro Souza, Hebert, Henrique Teles, Felipe Penha, Yuri Felipe, Cauã Lucas, Erik Rebello, Whalacy, Iago Morais.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Estádio José Turquim - Brodowski, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis