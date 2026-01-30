Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG na estreia do Brasileirão, o Palmeiras volta o foco para o Paulistão. Finalista do estadual nas últimas seis temporadas, o Verdão ocupa a vice-liderança da competição, com 12 pontos, mesma pontuação do líder Novorizontino. Em cinco jogos, a equipe comandada por Abel Ferreira soma quatro vitórias e uma derrota.

Do outro lado, o Botafogo-SP busca entrar na zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Na 12ª colocação, com cinco pontos, o time de Ribeirão Preto está a dois pontos do São Bernardo, que fecha o G-8.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Murilo (Benedetti), Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Larson), Maurício; Allan, Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López.

Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Márcio Maranhão.

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista e Figueiredo estão em transição física.

Botafogo-SP

Hygor, Wallace Fortuna e Jeferson estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026

domingo, 1 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Nicnet- Ribeirão Preto, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

