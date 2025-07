Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Botafogo-SP segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, ocupa a 16ª colocação, com 16 pontos, dois a mais que o Amazonas, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, o Novorizontino briga pelo acesso à Série A. Na terceira posição, com 26 pontos, a equipe está a quatro pontos do líder Coritiba. Em 14 jogos, soma sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 61%.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Ericson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel; Carrillo (Jhonatan Cafú), Robinho e Alexandre Jesus.

Novorizontino: Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Bruno José, Léo Natel (Lucca) e Pablo Dyego.

Desfalques

Botafogo-SP

Jeferson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Novorizontino

Marlon também cumprirá suspensão.

Que horas começa Botafogo-SP x Novorizontino

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

O retrospecto entre as equipes é bastante equilibrado. Em 14 confrontos, foram seis vitórias para cada lado e dois empates. No encontro mais recente, válido pelo Paulistão de 2025, o Novorizontino levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Classificação