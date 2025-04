Botafogo-SP x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), na Arena Nicnet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e dp Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-SP ainda busca a sua primeira vitória na Série B. Com apenas dois pontos conquistados em quatro jogos, o Pantera foi derrotado pelo América-MG (1 a 0) e pelo Vila Nova (2 a 0), além de empatar com Atlético-GO (1 a 1) e Remo (2 a 2). Agora, o time tenta reagir para sair da parte de baixo da tabela.

Por outro lado, o Goiás ocupa a parte intermediária da tabela da Série B. Com sete pontos conquistados, o Esmeraldino iniciou a competição com duas vitórias, vencendo o Amazonas por 1 a 0 e o Operário-PR por 2 a 1, além de empatar com o Vila Nova em 2 a 2 e sofrer uma derrota por 1 a 0 diante do América-MG.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos, Jeferson, Ericson, Edson, Alisson Cassiano, Gabriel Risso, Jonathan Cafu, Sabit Abdulai, Leandro Maciel, Jefferson Nem, Alexandre Jesus (ou Ronie Carrillo). Técnico: Márcio Zanardi.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Desfalques

Botafogo-SP

Wesley Dias, Jean Victor, Gustavo Bochecha, Matheus Costa e Matheus Barbosa seguem no DM.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?