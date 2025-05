Botafogo-SP x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão preto, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas, o Botafogo-SP está na briga contra o rebaixamento. Com cinco pontos, a equipe acumula apenas uma vitória e dois empates, além cinco derrotas na Série B. Aproveitamento de 20%.

Já o CRB chega embalado após eliminar o Santos nos pênaltis por 5 a 4 e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Série B, a equipe alagoana está na briga pelas primeiras posições, com 15 pontos. Em oito jogos, foram quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Sabit, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Alexandre Jesus e Carrillo.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio, Breno Herculano e Thiaguinho.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

CRB

David da Hora está lesionado.

Quando é?