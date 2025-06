Botafogo-SP x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 18h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, com nove pontos, o Botafogo-SP volta a campo após empatar com a Ferroviária por 1 a 1 na última rodada. Em 10 jogos disputados na Série B, acumula duas vitórias, três empates e cinco derrotas.

Já o Coritiba está na briga pelas primeiras posições da Série B. Na vice-liderança, com 19 pontos, o Coxa chega embalado por três vitórias consecutivas. Para o confronto, o técnico Mozart não poderá contar com o atacante Nicolas Careca, que sentiu um desconforto muscular. Everaldo e Lucas Ronier brigam pela posição.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza, Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso, Gabriel Bispo, Leandro Maciel, Alejo Dramisino, Matheus Régis, Jonathan Cafu, Alexandre Jesus.

Coritiba: Pedro Morisco, Alex Silva, Maicon, Bruno Melo, Zeca, Machado, Sebastián Gómez, Josué, Vini Paulista, Nicolas Careca (Lucas Ronier), Gustavo Coutinho.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Nicolas Careca sentiu desconforto muscular na coxa e será poupado.

Quando é?