Botafogo-SP x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), na Arena Nicnet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de três jogos de invencibilidade, com uma vitória e dois empates, o Botafogo-SP voltou a ser derrotado na Série B. A equipe de Ribeirão Preto perdeu por 1 a 0 para o Paysandu na última rodada e agora tenta se recuperar na competição. Com 10 pontos, o Pantera ocupa a 17ª colocação e abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, a Chapecoense vive momento oposto. Com 19 pontos e ocupando a oitava posição, a equipe catarinense está na briga direta por uma vaga no G-4. A Chape está a apenas dois pontos do Coritiba, que fecha a zona de acesso à Série A. Em 12 jogos disputados, o time acumula seis vitórias, um empate e cinco derrotas.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Leandro Maciel; Jefferson Nem, Robinho e Alexandre Jesus.

Chapecoense: Léo Vieira; João Paulo, Bruno Leonardo e Victor Caetano; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augsuto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa (Perotti).

Desfalques

Botafogo-SP

Jonathan Cafú está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Matheus Régis e Ronie Carrillo estão lesionados.

Chapecoense

Eduardo Doma, com edema, será preservado.

