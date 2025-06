Botafogo x Seattle Sounders: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Lumen Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam neste domingo (15), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Washington, pela primeira rodada do grupo B do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Botafogo x Seattle Sounders online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo está no “grupo da morte” do Mundial de Clubes, ao lado de Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid, no Grupo B. Para a estreia, o técnico Renato Paiva poderá contar com os reforços Joaquín, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Christian Loor e Arthur Cabral, que já estão regularizados.

Por outro lado, o Seattle Sounders, que briga por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da MLS, chega pressionado para a estreia no Mundial após conquistar apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o PSG, no dia 19, enquanto o Seattle Sounders terá pela frente o Atlético de Madrid.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro, Savarino; Artur, Igor Jesus.

Seattle Sounders: Frei; Roldan, Jackson Ragen, Jon Bell, Nouhou Tolo; Vaargas, Roldan, De la Vega, Rusnak, Ryan Kent; Jesús Ferreira.

Desfalques

Botafogo

Matheus Martins está lesionado.

Seattle Sounders

Paulo Arriola, Jordan Morris, Gómez Andrade e Kee-hee Kim estão no departamento médico.

Que horas começa Botafogo x Seattle Sounders

Mundial de Clubes - Grupo B Lumen Field

