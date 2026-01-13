Botafogo x São José-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Botafogo e São José-SP se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Líder do Grupo 22, o Alvinegro venceu Águia de Marabá e Estrela de Março, ambos por 1 a 0, além de aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre o Taubaté.

Já o São José garantiu vaga no mata-mata da Copinha após terminar na vice-liderança do Grupo 21. Invicto até o momento, o time empatou sem gols na estreia contra o Juventude, mas se recuperou ao vencer o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 e o Nacional-AM por 1 a 0, assegurando a classificação.

Botafogo: Rhyan Luca, Kadu Santos, Danillo Oliveira, Gabriel Justino, Gabriel Abdias, Lucas Camilo, Bernardo Valim, Caio Valle, Felipe Januário, Arthur Izaque, Kauan Toledo.

São José-SP: Eduardo, Matheus Carvalho, José Alexandre, Eric, Raí Santiago , Luis Vasconcellos , Ygor, Paulo Guilherme, Kauã Cardoso, Marcão, Matheus Enrique.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

São José-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 21h45 (de Brasília)

21h45 (de Brasília) Local: Estádio Joaquinzão - Taubaté, SP

