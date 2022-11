Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando por uma vaga à Copa Libertadores de 2023, o Botafogo recebe o Santos nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, o Botafogo, com 50 pontos, segue na briga pela classificação à Libertadores.

Sem Gatito, com lesão no ombro, o técnico Luis Castro optará pela entrada de Lucas Perri no gol.

Do outro lado, o Santos, vindo de uma vitória sobre o Atlético-GO e empate com o Avaí, terá o retorno de Maicon ao lado de Eduardo Bauermann.

Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 40 vitórias, contra 29 do Botafogo, além de 29 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Peixe venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOTAFOGO: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson e Cuesta; Junior Santos, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Rafael; Gabriel, Jefferson e Tiquinho Soares.

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Ângelo, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marcos Leonardo.

Desfalques

Botafogo

Gatito, com lesão no ombro esquerdo, é desfalque certo.

Santos

Alex Nascimento, edema muscular, e Luiz Felipe suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), KLEBER LUCIO GIL e LUANDERSON LIMA (assistentes), RAFAEL MARTINS (quarto árbitro) e RODRIGO D ALONSO(AVAR)