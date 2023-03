Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (27), pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Portuguesa da Ilha se enfrentam no início nesta segunda-feira (26), às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Na ida, as equipes empataram sem gols. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

O Botafogo procura garantir um lugar na final da Taça Rio após não conseguir se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Na fase inicial da Taça Guanabara, o time Alvinegro terminou em quinto lugar com 19 pontos, com seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Enquanto isso, a Portuguesa da Ilha ficou em oitavo lugar com 13 pontos, tendo registrado três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Vale lembrar que, caso haja um novo empate, o Botafogo assegurará sua vaga na final. Por outro lado, só a vitória interessa para a Portuguesa.

Em 73 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. Foram 54 vitórias, contra apenas quatro da Portuguesa, além de 14 empates. No encontro válido pelo Cariocão de 2022, a Portuguesa da Ilha venceu por 5 a 3.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Gabriel Pires), Tchê Tchê e Eduardo; Carlos Alberto, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paulo seguem no departamento médico.

Portuguesa

Gilmar é o único desfalque da equipe.

Quando é?