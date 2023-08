Botafogo-PB x Confiança ao vivo e online, onde assistir ao time de Benzema, que horas é, escalação e mais da Série C

Partida pode confirmar vaga do time paraibano na fase final; veja tudo o que você precisa saber

Botafogo-PB e Confiança se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Almeidão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e Goat, via canal oficial no YouTube.

Quarto colocado, o Botafogo-PB chega em alta, há cinco jogos sem perder, e como favorito para chegar ao quadrangular pelo acesso à Série B - a depender de outros resultados, uma vitória já pode carimbar a vaga. Na última rodada, no domingo (13), ficou no empate em 1 a 1 com o CSA, fora de casa.

Do outro lado, o Confiança precisa de mais confiança. Apenas 12° da tabela, foi derrotado para o Aparecidense no sábado e quer se reencontrar com os trilhos das vitórias neste fim de semana. E se a ideia for se classificar à fase final, precisa mesmo começar a emplacar uma boa sequência, ainda que dependa de resultados alheios.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota; Lucas Mendes, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mario; Wesley Dias, Netinho, Renatinho, Marco Antônio e Bismarck; Danilo Mariotto. Técnico: Felipe Surian.

Confiança: Jefferson Souza; Lenon, Raphael, Adalberto e Felippe Borges; Fábio, Adryan, Bruno Camilo e Rafael Holstein; Ricardo Bueno e Edison Negueba. Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Botafogo-PB

Ricardo Luz (suspenso).

Confiança

O Confiança não possui desfalques divulgados.

Quando é?