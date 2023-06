Botafogo-PB x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela décima rodada; veja como acompanhar na internet

Botafogo-PB e Paysandu se enfrentam na noite desta terça-feira (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Almeidão, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, ambos no streaming.

Jogando em casa, o Botafogo-PB quer colocar fim a sequência de quatro jogos sem vencer - são três empates e uma derrota. Com 14 pontos e ocupando a sétima colocação, o time comandado por Felipe Surian venceu pela última vez em 28 de maio, contra o Figueirense.

Já o Paysandu, apesar de não estar vivendo grande fase, vem de quatro jogos invicto, com três empates e uma vitória desde a sexta rodada. Dono de uma das piores defesas da Série C, o Papão, tem 12 pontos e está na 12ª colocação.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota, Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Gerson Magrão; Mateus Anderson, Jailson e Tiago Reis.

Paysandu: Gabriel Bernard, Edilson, Wanderson, Paulão e Naylhor; Eltinho, Arthur e Nenê Bonilha; Mário Sérgio, Vinícius Leite e Robinho.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Vinicius Leite e Robinho estão suspensos por terem sido expulsos no jogo anterior, contra o Floresta.

Quando é?