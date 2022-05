Botafogo oferece 4 milhões de euros por temporada para Zahavi e fica otimista por atacante

Depois de agitar o mercado na última janela de transferências, o Botafogo promete vir ainda mais forte no meio do ano. A procura de um camisa 9, o Alvinegro encaminhou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na cotação atual) por temporada ao atacante israelense Eran Zahavi, do PSV, e está otimista no desfecho positivo.

Os valores oferecidos foram livres de impostos num contrato até junho de 2024, o que deixou o atacante de 34 anos impressionado. Segundo soube a GOAL, ele confessou a pessoas próximas que não deve receber nenhuma oferta próximo deste valor no futebol europeu por conta da idade.

A grande questão para Zahavi, no entanto, é a vinda para o Brasil. Ainda segundo soube a reportagem, o atacante e sua família têm receio de uma mudança tão drástica. O jogador, inclusive, chegou a consultar Paulo Sousa e membros de sua comissão técnica sobre como é a vida no país e sobre o futebol brasileiro.

Zahavi foi comandado por Paulo Sousa no Maccabi Tel Aviv, onde conquistaram juntos o Campeonato Israelense na temporada 2013-2014.

Com 50 jogos, 26 gols e 11 assistências na temporada, Zahavi ainda sonha com o título do Campeonato Holandês e quer esperar o final da competição para tomar uma decisão final. Com 74 pontos, o PSV está há 4 do líder Ajax.