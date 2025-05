Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Internacional se enfrentam neste domingo (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do PlayPlus via streaming e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Botafogo por 2 a 1 pela Libertadores, o Alvinegro volta o foco para o Brasileirão em busca de recuperação. Com oito pontos em sete jogos, o time está no meio da tabela e acumula duas vitórias, dois empates e três derrotas na competição nacional.

O Internacional, por sua vez, foi derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1 e se complicou na Libertadores. No Brasileirão, o Colorado venceu Cruzeiro e Juventude por 3 a 1, empatou com Grêmio e Flamengo por 1 a 1 e com o Fortaleza sem gols. As derrotas foram para o Palmeiras por 1 a 0 e para o Corinthians por 4 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Jeffinho (Santi Rodríguez), Cuiabano, Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel (Juninho), Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick (Romero), Wesley (Gustavo Prado); Lucca.

Desfalques

Botafogo

Mastriani, Bastos, Barboza, Matheus Martins e Savarino estão machucados.

Internacional

Lucca Drummond, Rochet, Bruno Gomes e Mercado seguem fora.

Quando é?