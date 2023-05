Botafogo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico carioca será disputado neste sábado (20), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança, Botafogo e Fluminense se enfrentam no início da noite deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após sofrer sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás por 2 a 1, o Botafogo foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 2 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe busca se recuperar enquanto defende a liderança do Brasileirão. Atualmente, o time soma 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota.

Já o Fluminense, que recentemente empatou sem gols com o Flamengo na Copa do Brasil, está determinado a conquistar sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a terceira posição, com 13 pontos e um aproveitamento de 72%.

De acordo com os dados fornecidos pelo Fluminense, em 377 jogos disputados, o clube obteve 141 vitórias, 124 derrotas e 112 empates, enquanto o Botafogo considera 375 partidas em sua contabilidade, com 124 triunfos, 138 derrotas e 113 empates. No último confronto, válido pelo Cariocão de 2023, o Alvinegro saiu vitorioso com um placar de 1 a 0.

Com mais de mais de 17 mil ingressos, é importante destacar que, como o clássico será realizado no estádio do Botafogo, a torcida do Fluminense terá direito a apenas 10% da carga de ingressos.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Gabriel Pires), Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Lima, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Botafogo

Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Matías Segovia e Rafael seguem no departamento médico.

Fluminense

Lesionados, Alexsander, Gustavo Apis, Jorge, Marrony e Keno estão fora.

Quando é?