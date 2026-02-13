Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste dom ingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Flamengo ao vivo

O jogo entre Botafogo e Flamengo será transmitido pela Globo, na TV aberta, pelo canal ge tv no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vira a chave e volta suas atenções para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Em busca do 22º título estadual, o Alvinegro encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos somados. Em seis partidas disputadas, a equipe conquistou três vitórias e sofreu três derrotas, registrando 50% de aproveitamento.

De olho no confronto contra o Nacional Potosí, válido pelos playoffs da Copa Libertadores, o técnico Martín Anselmi pode optar por rodar o elenco e mandar a campo uma formação alternativa no Estadual, priorizando o compromisso continental.

Do outro lado, o Flamengo iniciou a temporada de maneira irregular e garantiu a classificação para a fase final apenas na última rodada. Maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Rubro-Negro avançou na quarta colocação, com sete pontos. Para o clássico, o técnico Filipe Luís ainda avalia as condições físicas de Luiz Araújo e Guillermo Varela, que são dúvidas para a partida.

Botafogo: Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles; Villalba (Matheus Martins), Nathan Fernandes e Arthur Cabral.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha (Samu Lino), Pedro.

Desfalques

Botafogo

Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez estão lesionados, enquanto Marquinhos e Allan estão suspensos.

Flamengo

Saúl e Jorginho seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 387 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 146 vitórias, contra 116 do Botafogo, além de 125 empates.

