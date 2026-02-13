Goal.com
Mounique Vilela

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste dom ingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Flamengo ao vivo

O jogo entre Botafogo e Flamengo será transmitido pela Globo, na TV aberta, pelo canal ge tv no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vira a chave e volta suas atenções para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Em busca do 22º título estadual, o Alvinegro encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos somados. Em seis partidas disputadas, a equipe conquistou três vitórias e sofreu três derrotas, registrando 50% de aproveitamento.

De olho no confronto contra o Nacional Potosí, válido pelos playoffs da Copa Libertadores, o técnico Martín Anselmi pode optar por rodar o elenco e mandar a campo uma formação alternativa no Estadual, priorizando o compromisso continental.

Do outro lado, o Flamengo iniciou a temporada de maneira irregular e garantiu a classificação para a fase final apenas na última rodada. Maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Rubro-Negro avançou na quarta colocação, com sete pontos. Para o clássico, o técnico Filipe Luís ainda avalia as condições físicas de Luiz Araújo e Guillermo Varela, que são dúvidas para a partida.

Botafogo: Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles; Villalba (Matheus Martins), Nathan Fernandes e Arthur Cabral.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha (Samu Lino), Pedro.

Desfalques

Botafogo

Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez estão lesionados, enquanto Marquinhos e Allan estão suspensos.

Flamengo

Saúl e Jorginho seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 387 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 146 vitórias, contra 116 do Botafogo, além de 125 empates. 

BOT

Outros

FLA

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privad a (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

