Botafogo fica perto da contratação de Lucas Piazon, ex-Chelsea

Atacante revelado pelo São Paulo não deve ser aproveitado no Braga

De olho em reforçar a equipe, especialmente para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo está no mercado em busca de reforços. Segundo soube a GOAL, o Alvinegro abriu negociações por Lucas Piazon, do Braga.

O jogador de 28 anos está fora dos planos do técnico Carlos Carvalhal e recebeu sinal positivo para ser negociado. Inicialmente a ideia era não voltar ao Brasil, mas nos últimos dias o atleta se abriu a esta possibilidade, e o projeto do Botafogo pode ser um diferencial na escolha do jogador.

Antes do Botafogo, o Fortaleza chegou a consultar a situação do atleta, mas a negociação não andou. O time alvinegro espera acertar um empréstimo de um ano com opção de compra de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões).

Lucas Piazon foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Em 2011, assinou um contrato com o Chelsea, da Inglaterra, antes de completar 18 anos. Desde então, o jogador passou por Málaga, Vitesse, Frankfurt, Reading, Fulham, Verona e Rio Ave, todos eles por empréstimo junto aos Blues, antes de chegar ao Braga em 2021.