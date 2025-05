Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada sobre o Internacional por 4 a 0 no Brasileiro, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Fora da zona de classificação para as oitavas de final, o Alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos conquistados e aproveitamento de 50%. Em quatro partidas disputadas, a equipe carioca soma duas vitórias sobre o Carabobo, por 2 a 0 e 2 a 1, além de duas derrotas, ambas por 1 a 0, para a Universidad de Chile e para o Estudiantes.

Já o Estudiantes pode garantir a classificação antecipada em caso de vitória. O clube argentino lidera o Grupo A com nove pontos. Até o momento, venceu o Botafogo por 2 a 0 e a Universidad de Chile em duas oportunidades, por 2 a 1 e 3 a 0. A única derrota foi justamente para os chilenos, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Cuiabano, Jeffinho; Artur, Igor Jesus.

Estudiantes: Mansilla; Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Ascacibar, Gabriel Neves, Cristian Medina, Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Lucas Alario.

Desfalques

Botafogo

Savarino, Barboza, Gonzalo Mastriani e Matheus Martins estão lesionados.

Estudiantes

Guido Carrilo está lesionado.

Quando é?