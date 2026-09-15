Botafogo define Tite como prioridade no mercado e negocia contratação do treinador

O Botafogo avançou na tentativa de contratar Tite para o comando da equipe. O treinador se reuniu na segunda-feira (14) com integrantes da diretoria alvinegra, entre eles o presidente João Paulo Magalhães Lins e o diretor de futebol Léo Coelho. Na conversa, o clube formalizou o interesse em sua contratação e apresentou o projeto esportivo para o treinador, que é visto como o principal alvo do clube.

Tite está sem trabalhar desde março, quando foi demitido pelo Cruzeiro após o empate por 3 a 3 com o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador havia chegado ao clube no fim de 2025 e comandou a equipe em 17 partidas, com oito vitórias, três empates e seis derrotas. O trabalho teve como ponto alto a conquista do Campeonato Mineiro, mas o início ruim no Brasileirão, com três empates e três derrotas nas seis primeiras rodadas, pesou para a decisão da diretoria celeste.

A urgência do Botafogo para fechar com um novo treinador aumentou após a queda de rendimento sob o comando do interino Rodrigo Bellão. Franclim Carvalho foi demitido em 18 de agosto, após a goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano e a derrota por 1 a 0 para o Vitória. Desde então, Bellão dirigiu o time em cinco partidas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A sequência inclui o triunfo no jogo da volta sobre o Cienciano, os empates com Palmeiras e RB Bragantino, e as derrotas para Athletico-PR e Flamengo.

O desempenho fez o clube acelerar a busca por um nome definitivo. O Botafogo ocupa atualmente a 14ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, e pretende ter um novo comandante antes da Data Fifa, que começa na próxima semana. A ideia da diretoria é aproveitar o período de 17 dias sem partidas para integrar o novo treinador ao elenco e iniciar o trabalho visando também a temporada de 2027.

Nos bastidores, o Botafogo reconhece que a negociação com Tite não é simples, principalmente pelo momento avançado da temporada. Ainda assim, a conversa de segunda-feira foi avaliada de maneira positiva, e a diretoria espera uma sinalização do treinador para avançar nas tratativas. Tite não deu uma resposta durante o encontro e, até o momento, não há acordo fechado. O clube já havia negociado com Rafael Benítez, mas o espanhol queria assumir apenas a partir de dezembro, o que inviabilizou o acerto imediato.

Enquanto tenta convencer Tite, o Botafogo se prepara para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. O confronto será o primeiro de dois jogos antes da Data Fifa e é tratado como importante na tentativa de afastar o clube da parte de baixo da tabela.