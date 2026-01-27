Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Carioca, o Botafogo volta suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Alvinegro terminou na sexta colocação da Série A e garantiu vaga nos playoffs da Copa Libertadores. Ao longo de 38 partidas disputadas, a equipe somou 17 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

Para o confronto, o técnico Martín Anselmi contará com o retorno de Kadir, que esteve a serviço da seleção do Panamá. O jogador deve assumir a vaga de Arthur Cabral entre os titulares.

Por outro lado, o Cruzeiro chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Mineiro e busca a recuperação no Brasileirão. Na última temporada, a Raposa encerrou na terceira posição, com 70 pontos, nove a menos que o campeão Flamengo, e assegurou classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte (Marçal), Barboza, Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Artur (Santi Rodríguez), Montoro, Kadir (Arthur Cabral).

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva (Gerson), Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.

Desfalques

Botafogo

Kaio Pantaleão, Cauã Zappellini, Chris Ramos e Joaquín Correa estão machucados.

Cruzeiro

Matheus Henrique está no departamento médico, enquanto Lucas Villalba e Sinisterra estão em transição física.

Quando é?

Data: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 81 confrontos na história, o Cruzeiro leva vantagem sobre o Botafogo, com 33 vitórias, contra 19 do time carioca, além de 29 empates. No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, as equipes ficaram no empate por 2 a 2.

Classificação

