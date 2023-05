Botafogo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com 15 mil ingressos vendidos, o Botafogo recebe o Corinthians na noite desta quinta-feira (11), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada, o Botafogo volta a campo buscando manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão e sua série invicta de 14 jogos, que inclui 11 vitórias e três empates nesta temporada.

Do outro lado, o Corinthians chega pressionado após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados no Brasileirão. Com apenas quatro pontos conquistados, o Timão volta a campo após empatar com o Fortaleza em 1 a 1 na última rodada.

"Vai ser um jogo importante fora de casa. Esse empate, começando perdendo e eu ajudei a equipe, foi muito importante. Para nós, uma virada de chave. Nesse próximo jogo vamos ter uma atitude diferente, se Deus quiser as coisas vão acontecer", afirmou Yuri Alberto.

Para o confronto fora de casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Fausto Vera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Paulinho e Maycon brigam pela vaga.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 40 vitórias, contra 36 do Corinthians, além de 24 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Timão saiu vitorioso por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito, Saravia (Borges), Sampaio, Kanu e Jonathan Silva; Patrick de Paula, Oyama e Chay; Piazon, Sá e Erison. Técnico: Luis Castro.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, João Pedro e Piton; Du Queiroz, Paulinho (Maycon), Renato Augusto, Mosquito e Willian; Roger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Botafogo

Lesionados, Patrick de Paula e Danilo Barbosa seguem fora.

Corinthians

Fausto Vera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não está disponível.

Quando é?