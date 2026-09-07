Botafogo chega a acordo verbal com Hakim Ziyech e aguarda marroquino no Brasil

Hakim Ziyech está cada vez mais perto de ser o novo reforço do Botafogo. O marroquino rescindiu amigavelmente seu contrato com o Wydad Casablanca neste domingo (6), conforme anunciado pelo clube, e agora é aguardado no Rio de Janeiro para finalizar o acordo com o Alvinegro e assinar contrato.

O vínculo de Ziyech com o Wydad tinha duração até junho de 2027. Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube agradeceu ao atacante pela passagem e confirmou a saída.

Segundo a ESPN, o Botafogo conseguiu destravar a negociação pelo jogador, que tinha conversas avançadas com o clube. No último sábado (5), a reportagem havia informado que Ziyech ainda demonstrava receio em relação ao acerto por questões particulares e também pela qualidade dos gramados brasileiros.

Aos 33 anos, Ziyech é visto como o grande nome da janela de transferências do Botafogo e chegaria para preencher uma posição procurada pelo clube: a de ponta canhoto. A proposta prevê contrato até dezembro de 2028 e um salário considerado baixo para os padrões brasileiros de jogadores titulares do setor ofensivo.

Além do impacto dentro de campo, o Botafogo entende que a experiência de Ziyech pode contribuir para o desenvolvimento dos jovens do elenco principal. A contratação foi tratada internamente como uma oportunidade de mercado após indicação do departamento de scout.

Ziyech ganhou destaque mundial no Ajax, principalmente na campanha semifinalista da Champions League de 2018/19. O desempenho na Holanda levou o Chelsea a investir 40 milhões de euros na contratação do atacante.

No clube inglês, o marroquino não repetiu o mesmo protagonismo, mas integrou o elenco campeão da Champions League em 2020/21. Na Copa do Mundo de 2022, foi um dos principais jogadores do Marrocos na campanha histórica que terminou com o quarto lugar.

Mais recentemente, pelo Wydad Casablanca, Ziyech disputou 16 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.