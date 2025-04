Botafogo x Capital: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Capital se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Botafogo agora volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil, onde busca conquistar o título inédito. A melhor campanha do Alvinegro na competição foi em 1999, quando chegou à final, mas acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 1, ficando com o vice-campeonato.

Do outro lado, o Capital chega confiante após garantir a classificação para a terceira fase. O time eliminou a Portuguesa-RJ nos pênaltis, vencendo por 5 a 3 na primeira fase, e superou o Porto Velho por 3 a 1 na segunda fase.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Savarino, Matheus Martins; Igor Jesus, Mastriani. Técnico: Renato Paiva

Capital: Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano, Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão, Romarinho; Quarcoo, Rikelmi. Técnico: Roberto Fernandes

Desfalques

Botafogo

Bastos (trauma no joelho esquerdo), Marçal (trabalho de evolução da parte física) e Santi Rodríguez (trauma na perna esquerda) estão fora.

Capital

Sem ausências confirmadas.

Quando é?