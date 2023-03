Botafogo x Brasiliense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Brasiliense se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 20h (de Brasilia), no Estádio Kleber Andrade, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no streaming.

Depois da derrota para a Portuguesa da Ilha por 1 a 0, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe empatou com o Sergipe em 1 a 1 e avançou (jogava pelo empate), enquanto o Brasiliense empatou com o Atlhetic CE em 1 a 1.

Em três jogos disputados entre as equipes, foram dois empates e uma vitória do Botafogo. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2005, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri, Rafael (Leonel Di Plácido), Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires (Marlon Freitas); Carlos Alberto, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Brasiliense: Edmar Sucuri, Caetano, Railon, Keynan e Goduxo; Gabriel, Tarta, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Yuri Mamute. Técnico: Roberto Cavalo.

Desfalques

Botafogo

Gatito Fernández e Patrick de Paula estão fora.

Brasiliense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?