Botafogo x Bangu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo
O jogo entre Botafogo e Bangu será transmitido pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Em busca do 22º título do Campeonato Carioca, o Botafogo lidera o Grupo B com seis pontos. Na estreia, o Alvinegro venceu a Portuguesa por 2 a 0, mas acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1 na rodada seguinte. A recuperação veio com uma vitória apertada sobre o Volta Redonda, por 1 a 0, resultado que manteve a equipe na ponta da tabela.
Já o Bangu divide a liderança do Grupo A com o Volta Redonda, ambos com seis pontos, porém com saldo de gols inferior ao rival. Em três partidas disputadas, o time de Moça Bonita conquistou vitórias sobre Flamengo e Maricá, ambas por 2 a 1, mas sofreu revés diante do Madureira, perdendo por 1 a 0.
Botafogo: Léo Linck, Marçal, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Artur e Arthur Cabral.
Bangu: Bruno, Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva, Lucas Sibito, Walber e Garrinsha; Patryck Magalhães.
Desfalques
Botafogo
Bastos e Kaio Pantaleão estão fora.
Bangu
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: sábado, 24 de janeiro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
