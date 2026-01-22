+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Carioca
team-logoBotafogo
team-logoBangu
ASSISTA COM OASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Bangu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo

O jogo entre Botafogo e Bangu será transmitido pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere, no pay-per-view.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 22º título do Campeonato Carioca, o Botafogo lidera o Grupo B com seis pontos. Na estreia, o Alvinegro venceu a Portuguesa por 2 a 0, mas acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1 na rodada seguinte. A recuperação veio com uma vitória apertada sobre o Volta Redonda, por 1 a 0, resultado que manteve a equipe na ponta da tabela.

Já o Bangu divide a liderança do Grupo A com o Volta Redonda, ambos com seis pontos, porém com saldo de gols inferior ao rival. Em três partidas disputadas, o time de Moça Bonita conquistou vitórias sobre Flamengo e Maricá, ambas por 2 a 1, mas sofreu revés diante do Madureira, perdendo por 1 a 0. 

Botafogo: Léo Linck, Marçal, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Artur e Arthur Cabral.

Carioca
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Bangu crest
Bangu
BAN

Bangu: Bruno, Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva, Lucas Sibito, Walber e Garrinsha; Patryck Magalhães.

Desfalques

Botafogo

Bastos e Kaio Pantaleão estão fora.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sábado, 24 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

BAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

BOT

Outros

BAN

4

Vitórias

1

Empate

0

8

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0