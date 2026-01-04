Botafogo x Águia de Marabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Botafogo e Águia de Marabá se enfrentam neste domingo (04), às 11h (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo inicia mais uma participação na principal competição de base do país. A melhor campanha da história do clube carioca aconteceu em 1971, quando o Alvinegro terminou como vice-campeão após ser derrotado pelo Fluminense por 4 a 3 na decisão. Nesta edição da Copinha, o Botafogo integra o Grupo 22, ao lado de Taubaté, Águia de Marabá e Estrela de Março.

Já o Águia de Marabá fará sua primeira participação na história da Copinha. O clube paraense garantiu vaga no torneio após conquistar o vice-campeonato da Copa Pará Sub-20, quando foi superado pela Tuna Luso na final.

Botafogo: Rhyan Luca, Kadu Santos, Danillo Oliveira, Kauã Cruz, Gabriel Abdias, Bernardo Valim, Lucas Camilo, Cauã Zappelini, Caio Valle, Arthur Izaque, Kauan Toledo.

Águia de Marabá: Marcos Daniel, Mateus Felype, Amyn, Jorge Rafael, Caique Rocha, Helter, Yago Melo, Lorran, Ryan Lima, Pablo Rykelme, Wylhamys.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Águia de Marabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 04 de janeiro de 2026

domingo, 04 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Joaquinzão - Taubaté, SP

