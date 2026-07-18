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Peter BoszESPN
Rian Rosendaal

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Bosz sai imediatamente ao ser questionado sobre o cargo de técnico da seleção holandesa

PSV
P. Bosz

Peter Bosz está completamente farto das perguntas sobre o cargo de técnico da seleção holandesa. Isso ficou evidente no sábado, durante o jogo amistoso do PSV contra o Union Sint-Gillis.

Ao ouvir uma última pergunta sobre o cargo de técnico da seleção, Bosz se afastou de forma ostensiva, como pode ser visto nas imagens da ESPN. A alguns metros de distância, o técnico do PSV gritou algo ininteligível para o repórter Cristian Willaert.

Willaert então lembra que, há duas semanas, Bosz enfatizou que não poderia se pronunciar sobre a Seleção Holandesa. O técnico é questionado se a situação agora é diferente para ele.

“Não. Não quero dizer absolutamente nada sobre isso”, repete Bosz, enquanto se afasta novamente. Willaert e alguns colegas conseguem rir da cena, mas o técnico do PSV claramente não.

Bosz renovou seu contrato com o PSV no início deste ano até o verão de 2028. Ele está totalmente focado no campeão nacional e parece não ter interesse na vaga na Seleção Holandesa.

Enquanto isso, há muita especulação sobre quem será o sucessor de Ronald Koeman. Arne Slot e Michael Reiziger parecem ser os principais candidatos. Erik ten Hag não sente necessidade de trocar o FC Twente pela KNVB.

Koeman renunciou ao cargo de técnico da seleção ainda durante a Copa do Mundo. Isso aconteceu logo após a derrota para o Marrocos nos pênaltis, nas oitavas de final. 

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