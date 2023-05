Boston Celtics x Miami Heat jogo 1, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Leste dos Playoffs 2023 da NBA

Times de Jayson Tatum e Jimmy Butler abrem a Final da Conferência Leste na quarta (17); veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da decisão! O Boston Celtics recebe o Miami Heat nesta quarta-feira (17), no TD Garden, em Boston (Massachusetts), no Jogo 1 da Final da Conferência Leste da temporada 2022/23 da NBA. A bola sobe às 21h30 (do horário de Brasília), com transmissão do Prime Vídeo, no streaming, da TNT Sports, no YouTube, e NBA League Pass.

As equipes voltam a decidir o título da Conferência Leste após o confronto na temporada passada, que terminou com vitória dos Celtics no jogo 7, disputado em Miami, com atuação de destaque do trio Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, com todos marcando mais de 20 pontos e fechando a série em 4 a 3. A franquia liderada por Jimmy Butler terá a chance de 'vingança' da última temporada, e tentará repetir o resultado de 2019/20, na "Bolha", quando bateu a equipe de Massachusetts na decisão da conferência por 4 a 2.

O Boston Celtics chega para a decisão da Conferência Leste após bater o Philadelphia 76ers nas semifinais por 4 a 3, com uma atuação espetacular de Jayson Tatum, que anotou 51 pontos no último da série, a maior pontuação da história de um atleta da NBA em um jogo 7 de playoffs. Para a primeira partida da decisão da conferência, o técnico Joe Mazzulla pode não ter o ala italiano Danilo Gallinari à disposição.

Do outro lado, a equipe de Erik Spoelstra segue sem as presenças dos armadores Victor Oladipo e Tyler Herro, lesionados, neste início da série contra o Boston depois de superar o New York Knicks nas semifinais da Conferência Leste. Jimmy Butler liderou a série contra a equipe de Nova York, com médias de 24.6 pontos, 7.2 rebotes, e 6.0 assistências por jogo.

Celtics e Heat empataram em 2 a 2 na série da temporada regular, com cada um vencendo uma partida como mandante e uma como visitante. O Jogo 2 acontece já na sexta-feira (21), também em Boston, antes da ida a Miami.

Getty Images

Os jogos de Celtics x Heat

Jogo 1: Celtics x Heat, às 21h30 de 17 de maio, em Boston

Jogo 2: Celtics x Heat, às 21h30 de 19 de maio, em Boston

Jogo 3: Heat x Celtics, às 21h30 de 21 de maio, em Miami

Jogo 4: Heat x Celtics, às 21h30 de 23 de maio, em Miami

Jogo 5*: Celtics x Heat, às 21h30 de 25 de maio, em Boston

Jogo 6*: Heat x Celtics, às 21h30 de 27 de maio, em Miami

Jogo 7*: Celtics x Heat, às 21h30 de 29 de maio, em Boston

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Celtics

Danilo Gallinari é dúvida para o jogo 1 das finais da Conferência Leste.

Heat

Tyler Herro está descartado do jogo 1 devido à uma lesão na mão, enquanto Victor Oladipo ainda não tem previsão de retorno após passar por uma cirurgia no tendão patelar do joelho esquerdo.

Quando é?