Bostekoğlu: Salah calou os céticos contra a Nova Zelândia

O australiano Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham Hotspur, afirmou que Mohamed Salah praticamente dissipou quaisquer dúvidas que surgiram sobre sua influência na seleção egípcia, depois de liderar os Faraós a uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026.

O capitão da seleção egípcia desempenhou um papel de destaque na vitória por 3 a 1, ao marcar o primeiro gol e dar a assistência para o terceiro, garantindo à sua seleção a primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

Postojoglu disse em declarações à rede britânica “ITV”: “Se havia alguma dúvida sobre a influência de Mohamed Salah nesta equipe, agora todos podem ver isso claramente”.

E acrescentou: “Essa vitória dará à seleção egípcia uma enorme dose de confiança. Os jogadores tiveram que lidar com circunstâncias difíceis durante a partida, mas seu maior astro assumiu a responsabilidade e apareceu na hora certa”.

O técnico australiano explicou que são momentos como esse que diferenciam os grandes jogadores em torneios importantes, dizendo: “Para avançar na competição, é preciso que seus astros deem o melhor de si, e foi exatamente isso que Salah fez”.

O elogio de Posticoglou veio depois que a seleção egípcia conseguiu reverter uma desvantagem de um gol para uma vitória por 3 a 1, aproximando-se fortemente da classificação para as oitavas de final antes do confronto contra o Irã na última rodada da fase de grupos.

Salah continuou a fazer história com a camisa dos Faraós, ao marcar seu terceiro gol em participações na Copa do Mundo, igualando o recorde dos artilheiros árabes na competição. Além disso, elevou sua contagem de gols pela seleção para 68, ficando a apenas um gol de igualar o recorde histórico registrado em nome de Hossam Hassan.