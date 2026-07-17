Com a aproximação do início da nova temporada, o Al-Nasr decidiu intensificar seus preparativos mais cedo, em uma medida que reflete o desejo da comissão técnica de atingir o máximo nível de preparação antes do início das competições oficiais.

A decisão do técnico australiano Ange Postecoglou de antecipar a data do estágio fora de casa, além de sua solicitação para a realização de uma série de jogos amistosos, confirma que a equipe está se preparando para uma temporada intensa, na qual espera disputar com força todos os títulos.

A diretoria do Al-Nassr definiu o próximo domingo como data de partida da equipe para a capital portuguesa, Lisboa, a fim de realizar um estágio preparatório no exterior que se estenderá até 5 de agosto de 2026, como parte do programa de preparação para a nova temporada.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Postecoglou preferiu antecipar o início do estágio no exterior, que faz parte da terceira fase do programa de preparação, que estava previsto para 25 de julho deste ano, com o objetivo de proporcionar aos jogadores um período mais longo de trabalho técnico e físico antes do início da temporada.

O jornal acrescentou que Posticoglou solicitou ao diretor esportivo português Simão Coutinho que organizasse cinco jogos amistosos durante o acampamento, a fim de avaliar o desempenho de todos os jogadores, verificar sua preparação técnica e física, além de testar várias opções táticas antes de entrar na disputa das competições oficiais.

A equipe retornou, na última quarta-feira, à capital Riad vinda da cidade de Abha, após o término da fase anterior do programa de preparação, onde continua seus preparativos antes de viajar para Portugal para concluir os treinos.

O Al-Nassr, atual campeão da Liga Roshen da Arábia Saudita, se prepara para uma temporada repleta de competições, já que participará de quatro torneios: a Liga Roshen da Arábia Saudita, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia, o que exige que a comissão técnica prepare a equipe da melhor maneira possível desde o início da temporada.