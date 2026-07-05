Bostekoğlu aos jogadores do Al-Nasr: O respeito é a base de tudo

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr saudita, iniciou sua trajetória no “Al-Alamy” com declarações nas quais enfatizou a necessidade de respeitar o trabalho conjunto entre ambas as partes no período que se segue.
O Al-Nassr havia anunciado, ontem, sábado, a contratação do técnico australiano com um contrato de duas temporadas, para que ele inicie sua trajetória com o time no início da próxima temporada.
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Posticoglou assumiu o comando técnico da equipe na noite deste domingo e conduziu um treino leve com o time, durante o qual conheceu o elenco.
O técnico australiano disse em sua primeira conversa com os jogadores: “O mais importante é o respeito acima de tudo; devemos respeitar o trabalho que vamos realizar”.
E acrescentou: “Vamos tentar ajudar o clube a realizar seus sonhos, e peço que vocês deem o máximo de si para fazer nossa torcida feliz”.
E concluiu: “Sei que é difícil para qualquer pessoa ser bom o tempo todo, mas peço que deem o melhor de si; depois, veremos o que vai acontecer”.