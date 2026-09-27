Jan Boskamp está encantado com Mika Godts após a atuação do ponta belga contra a Itália (vitória por 2 a 0) na Liga das Nações. Além disso, o analista manifesta sua indignação com o fato de Godts ter sido preterido no verão passado para a Copa do Mundo.

"Continua sendo uma vergonha que aquele garoto não tenha podido ir à Copa do Mundo. A maneira como ele faz aquele gol, isso é classe mundial, não é? Como ele deixou aqueles italianos passarem e depois finalizou com calma. Maravilhoso, cara!", vibra Boskamp, em entrevista ao Het Nieuwsblad.

"É uma questão de tempo até ele também conquistar uma vaga fixa no time titular do PSG", prossegue o entusiasmado Boskamp, que comenta a tese de que os torcedores belgas só agora estão descobrindo Godts. "Bom, então vocês deveriam se envergonhar tanto quanto Rudi Garcia. Na Bélgica, com Godts sempre vinha a observação de que ele ‘só’ jogava na Eredivisie."

"Mas todos aqueles gols e assistências não acontecem sozinhos. Ele tem muito poder de decisão. Com Garcia isso ainda não apareceu na seleção, mas talvez simplesmente funcione melhor com um técnico holandês como Van Bommel", prevê o ex-treinador tempos bonitos para o ex-jogador do Ajax sob o comando do técnico da seleção holandesa.

Se Boskamp é apenas elogioso com Godts, ele é bastante crítico em relação a Romelu Lukaku, que entrou no decorrer da partida. "Mais uma atuação fraca saindo do banco. Ele recebeu duas bolas e errou o domínio nas duas vezes. Isso não é totalmente ilógico: já faz mais de um ano que ele não disputa uma partida completa."

"Pela reação dele naquela confusão com Donnarumma, dá para ver que ele não está bem consigo mesmo. Ele se sente ofendido rápido demais. O velho Lukaku estava acima desse tipo de coisinha. Tomara que ainda o vejamos de volta algum dia", Boskamp segue esperando tempos melhores para o atacante de 33 anos do Fenerbahçe.

Por fim, Boskamp relembra a estreia de Xavi como técnico da seleção da Holanda, que arrancou um ponto contra a Alemanha nos acréscimos. "A maneira como eles fizeram aquele gol de empate nos acréscimos foi grandiosa. Tanto a assistência de Van Bommel júnior quanto a finalização de Gakpo. Foi um prazer assistir, assim como gostei de ver a Bélgica. Legal como todos esses novos técnicos de seleção trazem novos ares."