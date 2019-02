Boselli desencanta no Corinthians e agradece a Gustagol

O argentino balançou as redes no finalzinho do encontro contra o Botafogo de Ribeirão Preto

Foi no finalzinho, mas com o tipo de marca que a torcida corintiana gosta. O Timão estava a detalhes de ficar no empate sem gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, neste domingo (24), até que Gustagol deu a assistência para o argentino Mauro Boselli fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians.

O resultado levou a equipe de Fabio Carille ao 13º ponto e a deixa na liderança do Grupo C do Paulistão, enquanto a equipe de Ribeirão Preto ocupa a lanterna de sua chave. Depois do duelo, o argentino concedeu rápida entrevista ao lado de Gustagol e deixou evidente que, apesar da disputa de posições, não existe clima ruim entre ambos no vestiário.

A comemoração de @mauroboselli com o atacante Gustavo, após o argentino balançar as redes com a camisa do Timão pela primeira vez.



Que homens!



📸 Rodrigo Gazzanel#VaiBoselli pic.twitter.com/ya6r32Wefu — Corinthians (@Corinthians) 25 de fevereiro de 2019

“Muito feliz, mais pela vitória. Agradecer meu amigo aqui pela assistência”, afirmou o argentino, referindo-se a Gustavo. Na próxima quarta-feira (27) o Corinthians volta a campo para enfrentar o Racing, da Argentina, no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Na ida, empate em 1 a 1 em Itaquera. O duelo decisivo terá transmissão do DAZN nas redes sociais (Youtube e Facebook) e também aqui na Goal Brasil.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now