Borussia Dortmund x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pelo jogo de ida das oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Neymar em campo, o PSG visita o nesta terça-feira (18), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x DATA Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund quer bom resultado em casa no primeiro jogo/ Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

O time alemão se classificou para as oitavas de final após encerrar a fase de grupos na segundo posição, com 10 pontos, atrás do líder .

O BVB chega para o duelo em casa com algumas oscilações e busca a recuperação e um bom resultado em casa para decidir a vaga para as quartas longe de seus domínios.

Marco Reus segue fora, com Haaland no ataque, enquanto Julian Brandt, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, é dúvida, assim como Thomas Delaney.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Witsel, Can, Witsel, Guerreiro; Hazard, Haaland, Sancho

PSG

Atravessando um bom momento na temporada e líder do , o time parisiense chega para o duelo com o BVB com algumas dúvidas.

O técnico Thomas Tuchel faz mistério quanto a presença de Thiago SIlva.

O PSG encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 16 pontos. Cinco vitórias e um empate.

Provável escalação do PSG: Navas; Meunier, Marquinhos (Thiago Silva), Kimpembe, Bernat; Gueye, Veratti; Di Maria, Neymar; Icardi, Mbappé

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 3 B. Dortmund 8 de fevereiro B. Dortmund 4 x 0 Eintracht Bundesliga 14 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Borussia Dortmund Bundesliga 22 de fevereiro 11h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Bundesliga 29 de fevereiro 11h30 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 PSG Copa da 12 de fevereiro 4 x 4 PSG 15 de dezembro

Próximas partidas