Só se fala em Neymar: expectativa resume pressão sobre camisa 10 e PSG na Champions

Recuperado da lesão na costela, o atacante deve começar a partida contra o Borussia Dortmund e recai sobre ele a responsabilidade de carregar o time

Após 17 dias, Neymar finalmente está de volta ao time do . Recuperado de uma lesão na costela, o brasileiro retorna ao time em um momento crucial da temporada: as oitavas de final da Liga dos Campeões. E ele precisará ser decisivo nos duelos contra o .

Quer ver Neymar e as estrelas do PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na coletiva antes da primeira partida, o técnico Thomas Tuchel garantiu: "Ele jogará". Após duas temporadas de frustações, o brasileiro finalmente poderá jogar o mata-mata da Liga dos Campeões com a camisa do . Nas duas últimas, as lesões o atrapalharam e o time caiu justamente nas oitavas. Por isso, nesta temporada, a expectativa é alta de que Neymar, Mbappé e todo o elenco estrelado do PSG consiga avançar mais no torneio continental.

Mais times

Antes da lesão o tirar dos jogos, Neymar vivia uma ótima fase: eram 11 jogos seguidos marcando ou dando assistências para gols. Seu último jogo ficou marcado não por seu cabelo rosa, mas pelo cartão amarelo polêmico que o brasileiro recebeu após tentar driblar um jogador do na vitória por 5 a 0 do PSG. Agora, com um visual mais sério (ele raspou o cabelo), recaí sobre ele a pressão de carregar o time parisiense ao sucesso na Champions.

Chegou a hora de Neymar mostrar em campo os motivos que levaram o PSG a pagar 222 milhões de euros em 2017. A expectativa era de que o clube brigasse diretamente com os grandes clubes europeus pela Orelhuda, mas o que se viu até agora foi um time frágil nos momentos mais importantes do campeonato mais relevante. Chegou a hora, também, de todo o investimento feito por Nasser Al-Khelaifi se justificar. Ele não colocou milhões e milhões para o clube ganhar apenas a . O PSG precisa dar resultados à nível europeu.

A expectativa pelo retorno do brasileiro ao time aumenta ainda mais quando olhamos para a temporada atual do craque. Depois de superar a transferência frustada de volta ao , as polêmicas com os torcedores e até com o treinador do PSG, o camisa 10 já soma 15 gols e 10 assistências em 18 jogos."Ele tem a confiança de todos, a qualidade e a capacidade de fazer coisas decisivas. Isso muda tudo para os colegas de equipe, muda tudo para Kylian (Mbappé) e também me dá muita confiança", disse Tuchel.

Mais artigos abaixo

O adversário não será presa fácil para o PSG, mas espera-se de Neymar uma atuação "de gente grande". Espera-se um grande desempenho de um grande jogador em um momento decisivo. Se o objtivo dele é ganhar a Bola de Ouro e conquistar o título de clubes mais importante da Europa, este é o momento perfeito para isso.

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 18 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. A volta acontece em Paris, no dia 11 de março.