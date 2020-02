Chegou a hora de Neymar brilhar na Liga dos Campeões e construir legado no PSG

Neymar tem sido impedido de jogar os grandes jogos nos últimos dois anos; relacionado para pegar o Borussia, ele precisa correr atrás do tempo perdido

Pouco menos de cinco meses depois de uma das atuações mais impressionantes na história da Liga dos Campeões, Neymar deixou o rumo ao . O objetivo era de se juntar a um elenco capaz de vencer o torneio continental e ser a estrela principal da equipe.

Em sua terceira temporada com o clube francês, Neymar ainda não conseguiu colocar o PSG em outro patamar. As duas últimas campanhas do clube pararam nas oitavas de final, justamente a fase que o brasileiro brilhou com a camisa do Barcelona para conseguir a famosa "remontada" no 6 a 1 dos catalães contra os franceses no Camp Nou.

Os dois gols e a assistências nos minutos finais daquele jogo pavimentavam o caminho do atacante para ser o terceiro melhor jogador da gerção, atrás de Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Tudo parecia se encaminhar para o auge de sua carreira.

O PSG também acreditava que Neymar iria alcançar seu melhor futebol e quebrou todos os recordes de transferências que fizeram do brasileiro o jogador mais caro da história do futebol mundial. Mesmo com os 69 gols 39 assistências desde Agosto de 2017, a Bola de Ouro e a Liga dos campeões continuam só no imaginário do jogador e do clube.

Mesmo com um elenco recheado de talentos como Angel Di Maria, Keylor Navas e Kylian Mbappé, a responsabilidade sempre recai sobre Neymar quando o clube um baque de maior impacto.

Com os mata-matas desta edição da Liga dos Campeões se aproximando, a expectativa em Paris é de que o camisa 10 finalmente possa levar o clube mais longe na competição tão cobiçada. Após incertezas sobre sua participação nos duelos contra o , o brasileiro foi relacionado para a primeira partida, na - assim como Mbappé, que também retorna ao time.

Em 2019 e 2018, lesões o tiraram dos confrontos mais importantes do clube no torneio europeu e havia uma preocupação de que este roteiro se repetisse mais uma vez.

O retrospecto do brasileiro com o PSG na Liga dos Campeões certamente é um dos pontos que fazem os torcedores acreditarem que podem chegar mais próximos do título nesta temporada: são nove gols em 15 jogos e só três derrotas (duas delas para e , que viriam a ser os campeões posteriormente). Nesta temporada, já são 13 gols e seis assistências em todas as competições.

Os problemas físicos impediram Neymar de brilhar nas últimas temporadas, mas estão chegandos os dias que poderemos realmente ver se Neymar é capaz de entregar tudo o que se espera dele. Está chegando a hora do craque correr atrás do tempo perdido e finalmente alcançar o auge.