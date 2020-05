Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico abre a 28ª rodada do Campeonato Alemão nesta terça-feira (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e de Munique disputam o clássico alemão nesta terça-feira (26), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 26 de maio de 2020 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund - ALE HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embaladas com as duas vitórias consecutivas desde o retorno do futebol alemão, Dortmund e Bayern de Munique abrem a 28ª rodada da Bundesliga nesta terça-feira (26).

Para o duelo, o técnico Lucien Favre ainda não sabe se poderá contar com Mats Hümmels, que foi substituído na vitória sobre o por 2 a 0 por problemas físicos. O argentino Balerdi pode ganhar uma oportunidade.

Por outro lado, o Bayern pode ter o retorno de Thiago poupado na última rodada, enquanto Coutinho e Süle seguem fora, lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Balerdi (Hümmels), Akanji; Raphael Guerreiro, Delaney, Dahoud, Hakimi; Thorgan Hazard, Brandt (Sancho) e Haaland.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng (Hernández), Davies; Kimmich, Thiago (Goretzka), Müller; Coman, Gnabry, Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlin 0 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 17 de maio de 2020 Bayern de Munique 5 x 2 Eintracht Bundesliga 23 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Dusseldorf Bundesliga 30 de maio de 2020 13h30 (de Brasília) x Bayern de Munique Bundesliga 6 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 4 x 0 04 Bundesliga 16 de maio de 2020 Wolfsburg 0 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 23 de maio de 2020

Próximas partidas