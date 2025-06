Borussia Dortmund x Ulsan HD FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no TQL Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio, pela terceira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Borussia Dortmund x Ulsan HD FC online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

O Borussia Dortmund chega à última rodada da fase de grupos do Mundial com chances reais de classificação às oitavas de final. Vice-líder do Grupo F, o time alemão tem os mesmos pontos que o Fluminense, líder da chave, mas está atrás no saldo de gols.

Mais artigos abaixo

Para avançar em primeiro lugar, o Dortmund precisa vencer sua partida e torcer por um tropeço do Fluminense diante do Mamelodi Sundowns. Já para se classificar em segundo lugar, basta um empate. Outra possibilidade é vencer o próprio jogo, mas ver o Fluminense também triunfar, sem tirar a diferença no saldo de gols.

Na outra ponta da tabela, o Ulsan HD ocupa a lanterna do Grupo F e não tem mais chances de avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe sul-coreana foi derrotada nas duas primeiras rodadas: perdeu por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns e, em seguida, sofreu uma nova derrota diante do Fluminense, por 4 a 2.

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryersn, Nmecha, Groß, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy.

Ulsan HD: Jo; Trojak, Seo, Kim, Ludwigson; Lee, Jung, Bojanić, Ko; Um, Farias.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desfalques

Borussia Dortmund

Can, Özcan e Schlotterbeck estão no departamento médico.

Ulsan HD FC

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Borussia Dortmund x Ulsan HD FC

Mundial de Clubes - Grupo F TQL Stadium

Retrospecto Recente

Classificação