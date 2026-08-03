Borussia Dortmund se livra de sua contratação fracassada

Tudo indica que o Borussia Dortmund está prestes a encerrar uma de suas contratações mais frustrantes do período recente, depois que o lateral brasileiro Jean Couto se aproximou de deixar o clube para se juntar ao Como, da Itália, em um movimento que pode representar a solução ideal para todas as partes antes do início da nova temporada, segundo o que noticiou o jornal alemão "Bild".

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que a negociação da transferência de Jean Couto (24 anos) para o Como 1907 chegou às suas etapas finais, depois que o clube italiano e o Borussia Dortmund chegaram a um acordo que prevê a transferência do jogador por empréstimo, com opção de compra.

O relatório apontou que os dois lados travaram negociações intensas em relação ao valor financeiro da operação, antes de chegarem a um acordo definitivo, já que o valor da opção de compra é de cerca de 20 milhões de euros.

A negociação havia enfrentado risco de colapso no fim do último mês de julho por causa do desentendimento sobre os aspectos financeiros, mas as negociações tiveram um grande avanço nos últimos dias, tornando a operação de transferência iminente.

Uma contratação que não atendeu às ambições do Dortmund

O Borussia Dortmund contratou Jean Couto em definitivo no verão de 2025, depois de acionar a cláusula de compra obrigatória em seu contrato por 20 milhões de euros, após um período de empréstimo do Manchester City que custou ao clube alemão cerca de 5 milhões de euros.

Apesar do alto custo da operação, o internacional brasileiro, que disputou quatro partidas pela seleção de seu país, não conseguiu se firmar dentro do time, já que seu desempenho ficou aquém das expectativas.

Couto também estava entre os jogadores mais bem pagos do time, com salário anual de cerca de 5 milhões de euros, o que não se refletiu em seu rendimento dentro de campo.

O valor de mercado do jogador caiu de forma notável, depois de atingir 25 milhões de euros em junho de 2024, antes de recuar atualmente para 17 milhões de euros, um indicador claro da queda de seu nível no período recente.

Dortmund busca o substituto

Ao mesmo tempo, o Borussia Dortmund vinha colocando Elias Baum, lateral do Eintracht Frankfurt de 20 anos, entre os principais candidatos a compensar a saída de Couto.

O jogador desperta o interesse do diretor esportivo do Dortmund, Uli Bock, que o conhece bem desde o período em que trabalharam juntos no Elversberg, onde Baum jogou por empréstimo durante a temporada 2024-2025 e conseguiu se firmar como titular.

Apesar do interesse do Dortmund, o Eintracht Frankfurt não pretende abrir mão dos serviços do jovem jogador. O técnico do time, Adi Hütter, confirmou seu desejo de manter Baum, afirmando: "Vamos mantê-lo conosco, porque o vejo como um lateral cheio de vitalidade e dinamismo. Ele é um dos formados na academia do clube, e admiro muito o que ele entrega. Apresentou um nível muito forte nos treinos e continua evoluindo de forma admirável."