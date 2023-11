Borussia Dortmund x Newcastle: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), no Signal Iduna Park; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (7), a partir das 14h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da goleada sofrida para o Bayern de Munique por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na vice-liderança do Grupo F, a equipe soma quatro pontos, dois a menos que o líder PSG. Até aqui, foi derrotado pelos parisienses por 2 a 0, empatou com o Milan e venceu justamente o Newcastle por 1 a 0.

Do outro lado, o Newcastle vem de vitória sobre o Arsenal por 1 a 0 na Premier League. Em relação à Champions League, o clube possui o mesmo desempenho que seu rival, com um empate, uma vitória e uma derrota nos primeiros três jogos disputados.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Ozcan, Sabitzer; Reus, Fullkrug, Adeyemi. Técnico: Edin Terzic.

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Borussia Dortmund

Emre Can, Mateu Morey e Julian Duranville seguem no departamento médico.

Newcastle

Sandro Tonali, suspenso por 10 meses, após envolvimento com apostas esportivas, e os machucados Matt Targett, Isak, Harvey Barnes, Elliot Anderson, Sven Botman e Javi Manquillo são desfalques.

Quando é?