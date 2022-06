Borussia Dortmund encaminha contratação de destaque do Ajax para substituir Haaland

Atacante que se destacou no clube holandês chega para a sua segunda passagem no futebol alemão

Após a saída de Erling Haaland para o Manchester City, o Borussia Dortmund parece já ter um substituto para o norueguês. Segundo a ESPN, o clube alemão encaminhou a contratação do atacante Sébastien Haller, do Ajax, de 27 anos.

Ainda segundo a ESPN, a transferência custará cerca de 36 milhões de euros (R$ 189,8 milhões) aos cofres do Borussia.

Esta será a segunda passagem de Haller pelo futebol alemão, já que o marfinense se destacou pelo Eintracht Frankfurt nas temporadas de 2017/18 e 2018/19. Após o destaque na Alemanha, o jogador se transferiu para o West Ham, mas não conseguiu repetir o sucesso.

O atacante está no Ajax desde a temporada 2020/21, e foi o artilheiro do Campeonato Holandês na última temporada com 21 gols marcados. O marfinense também se destacou na Champions League 2021/22 com 11 gols marcados, ficando atrás apenas de Karim Benzema e Robert Lewandowski na artilharia da competição.